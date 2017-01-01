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Vali Memiş'ten Özel İdare'de değerlendirme toplantısı

- Karaca Mağarası ve Süleymaniye Mahallesinde rehber bulundurulacak



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, İl Özel İdaresini ziyaret ederek yıl içerisinde yapılacak olan çalışmalar ve planlanan çalışmalarla ilgili istişare toplantısı düzenledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman ve Kemalettin Demirkıran'ın katıldığı toplantıda Vali Memiş, İl Özel İdaresi'nin yatırım programının yanısıra tarım ve turizm alanında yapılacak çalışmalar ile KÖYDES, Yeşil Yol, Milli Parklar, İller Bankası ve TANAP kaynaklarıyla yürütülecek yatırımları masaya yatırdı.

Burada yaptığı konuşmada planlanan işlerin önceliklendirilmesini isteyen Vali Memiş, "Makine parkımız sayısal olarak iyi. Bu yıl yaklaşık 300 kilometre asfalt yapmayı planlıyoruz. Bu rakam neredeyse Gümüşhane'den Samsun'a kadar olan yolu ifade ediyor. Bu büyük ve ciddi bir rakam. Elimizden geleni yapacağız. Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Ana güzergahların tamamını asfaltlayacağız" dedi.

Kürtün ilçesine bağlı 17 köyün bulunduğu Yukarı Kürtün grup yolunda 7,5 kilometrelik beton yol ve BSK asfalt, Torul ilçesi Çit ve Demirkapı grup yollarında da BSK asfalt çalışması yapılacağını ifade eden Vali Memiş, turizme yönelik çalışmalardan Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları - Güvende yolunun beton yol çalışmasının devam edeceğini, Taşköprü-Dumanlı arasındaki yola da öncelik vereceklerini söyledi.

Toplantıda Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye mahallesinde yapılan çalışmaları da değerlendiren Vali Memiş, kentin en önemli turizm akslarından olan Karaca Mağarası ve Süleymaniye Mahallesinde Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesinden rehberlik hizmeti alınmasıyla ilgili çalışma yapılması talimatını verdi.

Süleymaniye Mahallesinde yol çalışmasında asfaltın biran önce yapılmasını isteyen Vali Memiş, "Morale ihtiyacımız var. Bize moral verin. İşleri geciktirmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

(RE-ÖS-Y)



03.05.2017 15:03:32 TSI

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