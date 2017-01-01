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Ergan fasulyesi demonstrasyon çalışmaları başladı



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ERZİNCAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından finanse edilen Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Çayırlı Kuru Fasulye Birliği Üreticileri işbirliği ile Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi kapsamında yürütülen Ergan Kuru Fasülye Çeşidinin Tanıtılması ve Yayım Projesi bünyesinde Ergan fasulye çeşidinin demontrasyon çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana uygulanan proje kapsamında Merkeze bağlı Değirmenköy ve Çatalarmut köyleri ile Çayırlı ilçesinde demonstrasyon alanları kurulacak. Demonstrsyonlar bazı bölgelerde serpme bazı bölgelerde ise mibzerle ekilerek çiftçilerin farkı görmeleri sağlanacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2015 yılında tescil edilen Ergan Kuru Fasulye çeşidinin Erzincan genelinde ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla İl Müdürlüğü tarafından farklı çalışmalar gerçekleştirilecek.

Demonstrasyon çalışması hakkında bilgi veren Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin konuşmasında; " 2012 yılından itibaren Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından ortaya konan tarımsal yeniliklerin çiftçilerimize ulaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla; bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığımızca il müdürlüklerimiz ve araştırma enstitüleri ile işbirliği yapması suretiyle tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması yayım projeleri hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. "Ergan Kuru Fasulye (beyaz altın)Çeşidinin tanıtılması ve yayım Projesi 2 yıl sürecek olup, proje kapsamında geçtiğimiz yıl tanıtım faaliyetleri ve yayım çalışmaları öne çıkarılmıştı. 2017 yılında ise 3 pilot bölgede demonstrasyon alanları kurulacak ve çiftçilerimizin ergan fasulyesini birebir görmesi sağlanacaktır. Bu proje ile de araştırma-yayım-çiftçi işbirliğinin daha etkili bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlanacaktır. Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak böyle bir proje uygulamamızdaki asıl amaç, Erzincan'ın öne çıkan tarımsal ürünleri arasında yer alan ve gerek kalitesi gerekse lezzeti ülkemizin birçok köşesinde bilinen kuru fasulyemizin ekim alanlarını ve üretimini artırarak Erzincan'a sağlanan katma değerin artırılmasıdır. 2016 yılı sonu itibarıyla 65 bin dekar civarında olan kuru fasulye ekim alanlarımızı önümüzdeki 5 yıllık süreçte 100 bin dekarın üzerine çekmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

İl Müdürü Şahin "Bilindiği gibi kuru fasulye insan beslenmesinde son derece büyük öneme sahip gıdalardan birisidir. Özellikle ülkemiz açısından düşünüldüğünde milli bir çeşit niteliğindedir. Kuru fasulye bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye 'de de en fazla üretilen ve tüketilen yemeklik baklagiller arasında yer almaktadır. 2014 TUİK verilerine göre; ülkemizde kuru fasulye ekim alanı 911.103 dekar olup, üretimi 215.000 ton civarındadır. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan Ovası, tarımsal faaliyetler ve potansiyel bakımından dikkat çekici özelliklere sahiptir. Elverişli su kaynakları ve sulama tesisleri sayesinde günümüzde tarım arazilerinin %90'a yakını sulanmaktadır. 2016 TUİK verilerine göre; kuru fasulye ekim alanı 65 bin dekar olup, üretim ise 6.500 ton civarındadır. Erzincan ilinde gerek taze gerekse kuru fasulye il merkezi başta olmak üzere Çayırlı, Üzümlü, Tercan ve Refahiye ilçelerinde daha fazla yetiştirilmektedir. Erzincan için düşünüldüğünde kuru fasulyenin gerek ekim alanlarının artırılması gerekse üretimin maksimumu seviyeye çıkarılarak üreticilerimizin daha çok kazanmasının önünün açılması son derece büyük önem taşımaktadır. Erzincan'da yetiştirilen kuru fasulyenin kalitesi ve lezzeti tüm ülkemizde gayet iyi bilinmektedir. Böyle bir avantaja sahip olan Erzincan'ın bu avantajı en iyi şekilde kullanması elbette büyük önem taşımaktadır. Bu noktada tarım teşkilatlarımıza büyük görevler düşmektedir. Tarım teşkilatlarımızın bu konudaki çalışmalarını sürdürmesi, çiftçilerimizin ufkunu açması için bizler de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Erzincan genelinde 10 dekarlık alanda gerçekleştirilecek olan Ergan Kuru fasulye Demonstrasyonu çalışmasına katılan çiftçilerden Ahmet Çiftçi ise Erzincan'ın yerel çeşitlerinden olan Ergan kuru fasulye çeşidinin geliştirilip yaygınlaştırılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade ederek, bu tür çalışmalara gönüllü olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.

(FG-AA-Y)



03.05.2017 15:05:00 TSI

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