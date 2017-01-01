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Şehzadeler'in Mesir'e desteği sürecek



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısı yapıldı. Toplamda 15 maddenin görüşüldüğü toplantıda, Başkan Çelik geçtiğimiz hafta yapılan Mesir Macunu Festivali hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şehzadeler Belediyesi Mayıs ayı Belediye Meclisi geçtiğimiz akşam Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda yapıldı. Şehzadeler Belediyesinin Nisan ayı içerisinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'nın marka değeri olan Mesir Festivali ile ilgili de meclis üyelerini bilgilendirdi.

Festivalin Manisa'ya yakışır bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Başkan Çelik, "Manisa'nın en büyük marka değerlerinden biri olan Mesir Macunu Festivalinin 477'ncisini güzel bir şekilde tamamladık. Farklı ülke ve şehirlerden şehrimize gelen misafirlerimiz de Mesir'in güzelliklerini görme imkanı bulmuş oldular. Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar Mesir Festivaline vermiş olduğumuz desteği bundan sonrada sürdüreceğiz" dedi.

Toplamda 15 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda. Belediyenin 2017 yılı içerisinde yapacağı yatırımlar ile alakalı Belediye Başkanına yetki verildi. Gündem maddeleri arasında yer alan, Karaoğlanlı Mahallesinde mülkiyeti Şehzadeler Belediyesine ait olan arıtma tesisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devri konusu oy birliği ile kabul edildi.

(SC-Y)



03.05.2017 15:05:01 TSI

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