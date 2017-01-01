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Gençler kan bağışı için seferber oldu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde gençler kan bağışı için seferber oldu.

Anadolu Lisesi ve Kızılay İznik Şubesi ortaklığıyla düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası Dörtyol mevkiinde başladı. Kampanyaya İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın ile öğrenciler katıldı. Sargın, "Burada çok anlamlı bir kampanya gerçekleşiyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimiz önemli işlere imza atacak. Yapacakları çalışmalar ile hayatların kurtulmasına vesile olacaklar. Bizler gençlerimizin bu tür işlere teşviki açısından onlara sürprizlerimiz olacak. Bu çalışmada başarı gösteren üç öğrencimizi belediye olarak ödüllendireceğiz" dedi.

Programın ardından Anadolu Lisesi öğrencileri ilçenin dört bir yanına dağılarak kan ve kök hücre bağışının önemini İzniklilere anlattı. Öğrenciler İzniklileri kan bağışına davet etti.

(MŞ)



03.05.2017 15:05:06 TSI

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