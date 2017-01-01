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"İş sağlığı ve Güvenliği Fuarına doğru

- Gaziantep'te 4-7 mayıs tarihlerinde yapılacak fuara,50'ye yakın firma ve kurum katılacak

- Gaziantep'in önde gelen isimleri baret takarak, "Hayatınıza iş sağlığı ve güvenliğini dahil edin" mesajı verdi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğiyle düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı (İSG)" 4 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde başlayacak.

Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" ve İSG Fuarı, birçok alandan akademisyenlerin, uzmanların, ulusal ve ulusal kuruluşların, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile Gaziantep'te gerçekleştirilecek ve fuara 50'ye yakın firma ve kurum katılacak.

Fuarda, iş güvenliği malzemeleri, iş elbiseleri, yol ve trafik güvenliği, kişisel koruyucular, yangın güvenliği, ölçümleme teknolojileri ve detektörleri, yükleme-boşaltma-kaldırma-stoklama ekipmanları, çevresel hijyen ve sınai temizlik malzemeleri üreten ve pazarlayan ve sektörle ilgili diğer tüm ulusal ve uluslararası firmalar yer alacak. Fuarın, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla katılımcılar arasında bilgi, uygulama ve deneyim paylaşımı, tüm ilgili taraflar arasında ilişkileri güçlendirerek işbirliğine dayalı bağlantılar ve ittifaklar oluşturmak,uygulamaya geçirilebilecek bilgi, strateji ve pratik fikirlerin geliştirilebilmesi, dünyadaki son teknolojileri takip etme fırsatı, iş kazaları / meslek hastalıkları ve alınacak önlemler hakkında bilgi almak, çalışanların refah ve iş verimliliğini artıracak güvenli çalışma ortamı oluşturmakk gibi kazanımlar edinmesini sağlaması bekleniyor. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, insanın, her kurumun en önemli değeri olduğunu belirterek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek bir çalışma ortamı oluşturmanın ve iş güvenliği bilincini yaygınlaştırmanın tüm iş dünyasının öncelikli sorumluluklarından birisi olduğunu belirtti. Konukoğlu, "Gerçekleştirdiğimiz bu fuarın farkındalık oluşturmak, toplumsal bilinci geliştirmek açısından yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" dedi.

Şehrin önde gelenlerinden baretli mesaj

Ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" olarak kutlanıyor. Hafta kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

(SD-Y)



03.05.2017 15:07:43 TSI

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