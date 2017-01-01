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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de 'Gençlik Merkezi' açıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:58
Mardin'de 'Gençlik Merkezi' açıldı
Mardin'de 'Gençlik Merkezi' açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de özellikle gençlerin ders çalışıp kitap okuyabilecekleri 'Gençlik Merkezi' açıldı.
Mardin merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi üzerinde açılan Gençlik Merkezi hizmete girdi. Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin daha rahat sınava hazırlanabilmeleri için de gerekli donanıma sahip olan merkezin, gençlerin boş zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirebilmesine olanak sağlayacak. Merkezi ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulunan Mardin Büyükşehir Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Öğrencilerimizin ve gençlerimizin dersleri konusunda nezih ortamların bulunması önemlidir. Ravza Caddesi'nde açtığımız gençlik merkezi bu düşünceyle kurulmuştur" dedi.
(MSK-MP-Y)

03.05.2017 15:07:51 TSI
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