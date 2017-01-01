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Mardin'de 'Gençlik Merkezi' açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de özellikle gençlerin ders çalışıp kitap okuyabilecekleri 'Gençlik Merkezi' açıldı.

Mardin merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi üzerinde açılan Gençlik Merkezi hizmete girdi. Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin daha rahat sınava hazırlanabilmeleri için de gerekli donanıma sahip olan merkezin, gençlerin boş zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirebilmesine olanak sağlayacak. Merkezi ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulunan Mardin Büyükşehir Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Öğrencilerimizin ve gençlerimizin dersleri konusunda nezih ortamların bulunması önemlidir. Ravza Caddesi'nde açtığımız gençlik merkezi bu düşünceyle kurulmuştur" dedi.

(MSK-MP-Y)



03.05.2017 15:07:51 TSI

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