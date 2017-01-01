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Yarhasanlar Meydanı yenileniyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - İl genelinde yaptığı yatırımların yanı sıra şehrin görünümüne de ince dokunuşlar yaparak modern bir Manisa oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesinin en önemli noktalarından biri olan Yarhasanlar Camii'nin etrafındaki meydanı yeniden düzenliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Camii etrafında başlattığı çalışmayla bölgenin adeta çehresini değiştirecek bir meydan oluşturuyor. Bu kapsamda mevcut alanın zeminin kaplamasını baştan aşağı değiştiren Büyükşehir Belediyesi, ardından yeşil alan uygulaması gerçekleştirecek. Son olarak aydınlatma çalışmasıyla meydanı ışıl ışıl bir görünüme kavuşturacak olan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları bölge sakinleri tarafından büyük beğeni topladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde il genelinde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Şehzadeler ilçemizin merkezi noktalarından biri olan Yarhasanlar Camii'nin etrafında yer alan meydanda zaman içerisinde eskiyen kaplamalarını yeniliyoruz. Ardından gerçekleştirilecek olan aydınlatma ve peyzaj uygulamamız ile mevcut alanı daha estetik bir görünüm kazandıracağız" dedi.

(SC-Y)



03.05.2017 15:08:32 TSI

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