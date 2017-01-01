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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Lapseki iskele meydanına cami yapılacak

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:04
Lapseki iskele meydanına cami yapılacak
Lapseki iskele meydanına cami yapılacak

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan kordon boyundaki mescit yıkılarak yerine cami inşa edilecek.
Lapseki Şehitler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nihat Gür inşaat çalışmalarının ramazan bayramından sonra başlayacağını belirterek, yardım kampanyasının devam ettiğini kaydetti. Gür, "Ramazan bayramından sonra Allah nasip ederse mevcut mescit Şehitler Camisi adı altında yıkılarak iki minareli, 220 m2 oturacak şekilde inşa edilecek. Şuanda İstanbul Esenler Belediyesi tarafından projesi çiziliyor. Birinci alan projeleri çizildi. Halk Bankasına dernek olarak hesap açıldı. Hayırsever vatandaşlarımız ve iş adamlarımız tarafından para akışı devam ediyor. Milletvekilimiz Bülent Turan'ın ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın da destekleriyle 1 yıla kadar bitirmeyi planlıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Şehitler camimiz İstanbul Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi gibi Çanakkale boğazının simgesi olacak" diye konuştu.
(GD)

03.05.2017 15:12:41 TSI
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