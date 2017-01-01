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Atıl garaj binası çok amaçlı salon olacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesinin Hamzabeyli Mahallesinde çok amaçlı salon olarak kullanılması amacı ile eski garaj alanında başlattığı çalışmalar bitme aşamasına geldi. Belediye ekiplerinin iç ve dış cephelerde boya badana işi yaptığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çok amaçlı salonun kısa bir süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Şehzadeler Belediyesi'nin Hamzabeyli Mahallesinde atıl durumda olan eski garaj yerinde yaptığı tadilat çalışması tamamlandı. Son olarak boya işlemlerinin yapıldığı eski garaj yerinin yakın bir zaman içerisinde çok amaçlı salon olarak Hamzabeyli Mahallesinde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Çelik, "Hamzabeyli Mahallemizde atıl durumda bulunan eski garaj alanında belediye ekiplerimiz bir tadilat çalışması yaparak Hamzabeyli Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza yeniden kazandırdı. Eski garaj alanı ve içerisindeki kapalı alanda yaptığımız tadilat çalışması ile yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine kazandırmış olacağız. Çok amaçlı salon olarak hizmet verecek olan bu alanda vatandaşlarımız bundan sonra mevlitlerini, yemekli toplantılarını ve taziyelerini bu alanda yapabilecekler. Tadilat çalışmalarının büyük bir bölümünün tamamlandığı çok amaçlı salonda ekiplerimiz son olarak iç ve dış cephe boyama işlerini yapıyorlar. Yakın bir zamanda tüm çalışmaların ve çevre düzenlemesinin de tamamlanması ile birlikte, eskiden garaj olarak kullanılan bu yer halkımıza çok amaçlı salon olarak hizmet verecek." dedi.

(SC-Y)



03.05.2017 15:16:08 TSI

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