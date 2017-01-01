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Rektör Akgül: "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi daha iyi yerlere gelecek"



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rektör Akgül, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bizim çalışmalarımızın yanı sıra sizlerin de destekleriyle daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Üniversitenin VIP Salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına çok sayıda yerel basın çalışanı katıldı. Toplantıda konuşan Rektör Akgül, üniversitelerin eğitim-öğretim veren ve bilimsel araştırma yapan kurumlar olarak ürettiği çıktıların tamamının toplum ve insanlık için olduğunun altını çizdi. En temel görevi kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak olan basın kuruluşlarının ise faaliyetlerinin üniversitelerden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Akgül, "Üniversitelerle basın kuruluşları arasındaki güçlü ilişkilerden en çok istifade edecek olan da toplumdur" şeklinde konuştu. Rektör Akgül, yönetim olarak bazı hassasiyetlerini de basın mensuplarıyla paylaşarak şunları dile getirdi: "Üniversitede kimseye mobbingin uygulanmadığı, hiçbir çalışanımızın hak kaybına uğramadığı, herkese karşı adil ve tüm görüşlerin açıkça ifade edildiği, özlük haklarının yerine getirildiği bir yönetim tarzını benimsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren hassasiyetlerimizi itinayla yerine getiriyoruz. Yine göreve geldiğimiz ilk gün söylemiş olduğumuz gibi FETÖ konusunda duruşumuzdan hiçbir şekilde vazgeçmedik. Aynı kararlılığımızı koruyarak bu konuda çalışmalarımızı ciddiyetle ve itinayla yürütüyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bizim çalışmalarımızın yanı sıra sizlerin de destekleriyle daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum."

Basın mensuplarını gayretle yürüttükleri görev nedeniyle tebrik eden Rektör Akgül, davetlerine icabet eden tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına son verdi. Toplantı, Rektör Akgül'ün görevi devraldığı günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ve önümüzdeki döneme dair hedef ve planlarını anlatan slayt sunumuyla devam etti. Sunumda üç aylık süreçte üniversitede öğretim üyesi sayısının 11, toplam akademisyen sayısının da 30 arttığı, ayrıca altı yeni programa öğrenci kabulü sağlandığı ve Tıp Fakültesi kurulması çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Sunumda 2020 yılı sonuna kadar öğretim üyesi sayısını en az yüzde 300 artırmak ve öğrenci sayısını 20 binin üzerine çıkarmak hedeflerinin yanı sıra fakülte sayısının 11'e, enstitü ve yüksekokul sayısının 3'e, meslek yüksekokulu sayısının 7'ye, uygulama ve araştırma merkezlerinin ise 17'e yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi. Basın mensuplarının sorularının da yanıtlandığı toplantı, yerleşke gezisinin ardından sona erdi.

(MD-FM-Y)



03.05.2017 15:17:23 TSI

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