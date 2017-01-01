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II. İNES Akademik Araştırmalar Kongresi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:09
II. İNES Akademik Araştırmalar Kongresi
II. İNES Akademik Araştırmalar Kongresi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - "II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi" (INES-2017), Alanya'da gerçekleştirilecek.
"II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi" (INES-2017), Alanya Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliği ile 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında, Alanya'da gerçekleştirilecek. Organizasyon komitesinde görevli bilim insanları ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Toksöz, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i, Hasanağalar Konağı'ndaki makamında ziyaret ederek bilgi verdi. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi'nde (International Academic Research Congress), sosyal, fen, mühendislik, spor, sanat gibi akademik disiplinlerle ilgili panel, konferans, bildiri ve sanatsal sergiler düzenlenecek. Yoğun bir programın planlandığı kongrenin, Alanya'nın tanıtımına da yüksek düzeyde katkı sağlayacağı belirtildi.
Başkan Yücel'e teşekkür
Belediye Başkanı Yücel'i makamında ziyaret eden akademisyenler, böyle önemli bir organizasyona verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Ziyarette, organizasyonda görevli Konya Selçuk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Uslu, Doç. Dr. Onur Köksal, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sabahattin Çiftçi, Prof. Dr. Coşkun Arslan, Prof. Dr. Erdal Hamarta, Doç. Dr. Selahattin Avşaroğlu'nun yanısıra Belediye Meclis Üyesi Mustafa Toksöz de yeraldı.
(SÇ-SÇ-Y)

03.05.2017 15:18:32 TSI
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