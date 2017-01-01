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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'deki katlı pazaryeri gün sayıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:10
Düzce'deki katlı pazaryeri gün sayıyor
Düzce'deki katlı pazaryeri gün sayıyor

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden katlı pazaryeri inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Keleş, kısa bir süre içinde tamamlanacak katlı pazaryerinin yaz aylarında hizmete açılacağını belirtti.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Cumhuriyet Mahallesinde inşaatı devam eden Kapalı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların detayları hakkında bilgi alan Başkan Keleş aile yaşam merkezi bünyesinde oluşturulacak alanlar hakkında açıklamalarda bulundu. Katlı pazaryerinin yaz aylarında hizmete açılacağını belirten Başkan Keleş "Düzce Belediyesinin Cumhuriyet mahallesinde yapımına devam ettiği kapalı pazaryerini inceledik. Burası aslında sadece kapalı pazaryeri değil çok fonksiyonlu bir yaşam merkezine dönüşüyor. Birinci kat giriş açık pazaryeri şeklinde olacak. Belki haftanın her günü belki belli günlerde sebze, meyve ve kuru bakliyat pazarı olacak. İkinci katta da sinema, konferans salonları aile yaşam merkezi çocuklar için oyun ve eğlence alanları bulunuyor. Üçüncü kat ise teras var, burada kafe restoran, yeme içme, fast food alanları bulunacak. İnşallah açtığımız pazaryerine benzer daha önce de vaat ettiğimiz gibi hem pazaryeri hem de yaşam alanı gibi yerler olacak. Bu pazaryerini de yaz ortalarında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bina bittikten sonra çevre düzenlemesi de tamamlanacak. Burada kamulaştırmak istediğimiz bir alan var, orası da otopark sorununa çözüm olacak. Vatandaşlarımız buraya gelecek hem yaşam alanından yararlanacak hem de alışverişini yapacak. Kışın sıcak yazın da serin olacak, Düzce'de ilk kez hayata yapılan bu alana Düzceli hemşerilerimiz kavuşacak" dedi.
(AY)

03.05.2017 15:20:04 TSI
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