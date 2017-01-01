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Başkan Keleş "Basının önemi yadsınamaz"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutladı ve toplumların gelişmesinde basının önemine vurgu yaptı.

Başkan Mehmet Keleş mesajında şu görüşlere yer verdi, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 3 Mayıs, 1993 yılında Dünya Basın Özgürlüğü Günü ilan edildi. Basın, halkı haberdar etme görevinin yanı sıra, halkı bilgilendirme alanında da önemli bir işlev görmektedir. Toplumların gelişmesinde basının önemi yadsınamaz. Bugün, basının görevi sadece 'haber-alma-verme' görevinin çok üstündedir. Teknolojinin de yaygınlaştığı günümüzde basın aynı zamanda bilgilenme aracıdır. Toplum, basın sayesinde haber alma ihtiyacını gidermektedir. Görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

(AY)



03.05.2017 15:23:00 TSI

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