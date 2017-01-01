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Çorum'da hayvancılığın sorunları masaya yatırıldı

- Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş;

- "Birlik olup Çorum'da hayvancılığı geliştireceğiz"



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da Hayvan pazarı ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Çorum Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Ticariet Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, Veterinerler Odası Başkanı Hacı Özgün, Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü Abdullah Çandır, borsa emclisi üyeleri, kasaplar ve celepler katıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Çorum'da hayvancılık sektöründe yaşanan sorunları ortak ele alıp, birlikte hareket ettiklerinde çözüme kavuşturabileceklerini söyledi. Çorum ve çevresinde hayvancılık gelişmiyorsa, büyümüyorsa, ve hak edilen pazar payı alınmıyorsa bunun gereklerini kendilerinde arayacaklarını dile getiren Bektaş, "Irmaklarımız var. Arazimiz var. Yem fabrikalarımız var. Çiftçilerimiz var. Ahırlarımız var. Her şeyimiz var. Bu sektörü büyütmek için birimiz hepimiz, hepimiz birimiz olacağız. Bireysel hareket etmekle başarı edinmek mümkün olmuyor. Hep birlikte olursak Çorum'da hayvancılığı geliştireceğiz. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet var" dedi.

Kendilerine iletilen sorunların başında mevcut Hayvan Pazarı'nın geldiğini hatırlatan Bektaş, "Çorum'a yakışan modern bir hayvan pazarı yapılıyor. Yeni hayvan pazarında verilen hizmetlerin en kalitelisi olacak. Mevcut hayvan pazarının fiziki yapısı bu modern çağda hayvan pazarı işletmeciliğine müsait değil" ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş de, güç birliğinin önemine dikkat çekerek, toplantıda alınan taleplerin ortak akıl noktasında toparlanıp hedefe konulması gerektiğini belirterek, toplantıya ev sahipliği yapan Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan kasap ve Celeplerin sorunları dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Büyükbaş, küçükbaş hayvan, süt hayvancılığı alanında yaşanan sorunlarında ele alındığı toplantıda gündeme gelen sorunların raporlar halinde hazırlanarak ilgili makamlara sunulması kararlaştırıldı.

(MMY-BÖ)



03.05.2017 15:23:11 TSI

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