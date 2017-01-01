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Karaman'da Alparslan Türkeş Bulvarı asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi tarafından, şehrin en önemli ulaşım güzergahlarından birisi olan Alparslan Türkeş Bulvarında başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Alt yapısı tamamlanan bulvar üzerinde sıcak asfalt serimine başlandı.

Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı bulvar üzerinde başlatılan sıcak asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yol tamamen trafiğe açılacak. Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bir süredir devam eden yol genişletme, yenileme ve düzenleme çalışmalarında çok şükür sona geldik. Baktığımız zaman şehrin en önemli güzergahı olan bu bulvar son derece estetik ve modern bir hale geliyor. Asfalt çalışmalarının hemen ardından yol trafiğe açılacak. Son olarak gerçekleştirecek olduğumuz peyzaj düzenlemeleri ile bulvar daha modern, daha güzel ve daha sağlam bir yapıya kavuşacak. Karamanımıza hayırlı olsun" dedi.

(MD-FM-Y)



03.05.2017 15:23:16 TSI

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