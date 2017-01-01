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Akdeniz Belediye personeline hizmet içi eğitim



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MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi, mevzuat konusunda bilgilendirmek amacıyla belediye personeline yönelik iki gün süren eğitim semineri düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Şube Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitim kapsamında, belediye personeline ilgili belediye yasası, 775 sayılı gecekondu yasası, hazine taşınmazlarının belediyeye devri ve tahsisi ve benzeri konularda bilgi verildi.

Seminerde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Fatma Sevük tarafından, 2686 sayılı devlet ihale kanunu, hazine taşınmazlarının belediyeye devri ve tahsisi konusunda bilgiler aktarıldı. İçişleri Bakanlığı Mahalli idarelere mensup ve halen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanlığı görevinde bulunan Hafize Zülüflü ise Büyükşehir ve İlçe Belediye Kanunları, Gecekondu Kanunu, afet riski altındaki yerlerin dönüşümü kanunu hakkında bilgiler verdi. İlk gün yapılan eğitim programı çerçevesinde mevzuat bilgilerini yenileyen katılımcılar, uygulama sırasında karşılaştıkları bazı sorunların çözümü konusunda bilgi aldılar.

"Belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz"

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, "Vatandaşlarımız belediyemiz ile ilgili iş ve işlemlerinde zaman kazanması, yasalar çerçevesinde ihtiyacı olan bilgi ve belgelere zamanında ulaşması için kurum olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu amaçla hizmet içi eğitim programları düzenledik. Bugün de uzmanı olduğu konuda bizleri bilgilendiren Hafize Zülüflü ve Fatma Sevük hanımefendiye teşekkür ediyorum. Farklı alanlarda personelimize yönelik eğitimlerimizin de devam edeceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

(HSK-Y)



03.05.2017 15:24:09 TSI

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