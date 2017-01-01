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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ'da, köy çocukları sinema ile tanıştı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:15
Elazığ'da, köy çocukları sinema ile tanıştı
Elazığ'da, köy çocukları sinema ile tanıştı

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, köyde öğrenim gören ilkokul çocukları sinema izledi.
Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, merkeze bağlı Uzuntarla Köyü ilkokulunda öğrenim gören çocukları belediye ait Cumhuriyet Mahallesindeki Mini Gösteri Merkezi'nde film izlemeye getirdi. Film izlemenin keyfini yaşayan çocuklar daha sonra Kültür Park'ı ziyaret ettiler. Down Cafe'yi de gezen çocuklar, seyir tepesin de kenti kuşbaşı izledi.
Uzuntarla İlkokulu öğretmeni Özmen Yılmaz, çocukları farklı bir gün yaşadığını belirterek, belediye çalışanlarına çocuklara ve eğitime verdikleri önem dolayısıyla teşekkür etti.
(HİV-Y)

03.05.2017 15:24:16 TSI
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