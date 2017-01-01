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Minikler trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü proje kapsamında çocuklar hem teorik hem uygulamalı trafik eğitimi alıyorlar.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Çocuk Trafik Eğitim Parkında okulöncesi ve ilkokul öğrencilerine Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı eğitmenler tarafından trafik işaretleri ve kuralları ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Koç, Hüsrevpaşa, Yavuz Selim, Eminpaşa, Tav-İfakat Yavuz ilkokulları ile Sevgili Öğretmenim, Şefkat ve Atatürk anaokullarındaki çocuklarının trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitimlere devam ediliyor.

Bu eğitimler kapsamında Sevgili Öğretmenim Anaokulundan 43 minik öğrenciye bugün eğitim pistinde çeşitli trafik eğitimleri verildi.

Özel akülü araçlar ile direksiyonun başına geçen minikler, eğitici trafik polislerinin verdiği komutlara göre trafik ışıklarına uyma, yaya geçitlerini doğru kullanma ve diğer trafik kuralları hakkında kapsamlı bir eğitimden geçtiler.

Büyükşehir Belediyesine ait 90 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen eğitim parkında uygulamalı eğitim pistlerinin yanı sıra dersliklerde yer alıyor. 20 akülü aracın yanı sıra engelli çocuklar içinde 2 adet özel akülü araç da bulunuyor.

(MSA-Y)



03.05.2017 15:25:23 TSI

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