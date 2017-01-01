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Oyun parklarında kauçuk zemin yapılıyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından yenilenen çocuk oyun parklarında oyun gruplarının montajı ile birlikte zeminlerinde de kauçuk malzeme ile kaplama yapılıyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi tarafından yürütülen çocuk oyun parklarının inşası ve yenilenmesi işlemi devam ediyor. Kalıcı Konutlar Bölgesi başta olmak üzere şehir merkezindeki muhtelif mahallelerde yenilenen çocuk oyun alanlarında çalışma yürütülüyor. Çocukların can güvenliği ve sağlığı açısından daha güvenilir malzeme olan kauçuk taban döşemesinin kullanıldığı parkların yanı sıra Koçyazı, Akınlar, Aziziye ve Cumhuriyet mahallelerinde de aynı uygulamanın yapılması planlanıyor.

(AY)



03.05.2017 15:26:16 TSI

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