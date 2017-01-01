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Başkale Belediyesinde 50 İş-Kur işçisi istihdam edildi



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediyesi bünyesinde İş-Kur'a bağlı 50 işçi istihdam edildi.

Başkale Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkale Belediyesi Başkan yardımcıları Sami Karakelle ve Şahin Aşan da katıldı. 6 aylığına istihdam edilecek 50 kişi, 2 Mayıs 2017 günü İş-Kur İl Müdürlüğünden girişleri yapılarak, altyapı ve çevre temizlik alanlarında istihdam edilecek.

Toplantıda, 50 kişiye görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Karakelle, "Hep birlikte Başkale'mize hizmet edeceğiz. Geçici bile olsa hem rızkınızı temin edeceksiniz hem de Başkale'ye, yani kendinize hizmet edeceksiniz. Bu görevinizi en şekilde yapacağınızdan eminim" dedi.

(EE-MSA-Y)



03.05.2017 15:27:06 TSI

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