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Eskil-Eşmakaya arası yol yapım çalışmaları devam ediyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:18
Eskil-Eşmakaya arası yol yapım çalışmaları devam ediyor
Eskil-Eşmakaya arası yol yapım çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Eskil ilçesi ve Esmekaya Beldesi arasında başlatılan yol yapım çalışması tüm hızıyla devam ediyor.
Yaz aylarının gelmesiyle Eskil-Eşmakaya arası yol yapım çalışmaları hız kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, "İlçemizi Eşmekaya'ya bağlayan yolumuz kısa bir süre durdurulmuştu. Fakat havaların düzelmesi ve sorunun ortadan kalkmasıyla birlikte çalışmalar kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bizler ilçemizin daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelini yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda üstümüze düşeni de yapıyoruz. Bizler Halka Hizmet Hakk'a hizmet anlayışı içinde olup, yol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını sağlayıp, halkımıza hizmet olarak sunacağız'' diye konuştu.
(YC-AH-Y)

03.05.2017 15:27:29 TSI
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