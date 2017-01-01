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Başkan Keleş Lokman Ayva ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ile bir araya gelerek engelliler için yapılan çalışmalar hakkında görüştü.

Düzce Belediye Başkan Mehmet Keleş Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 23'üncü Dönem Karabük Milletvekili Mustafa Ünal ve AK Parti 25'inci Dönem İstanbul Milletvekili Adayı Fevzi Durmuş ile bir araya geldi. Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde bir araya gelen heyet Düzce'de engelliler için yapılan çalışmaları konuştu. Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan projeleri anlatan Başkan Mehmet Keleş, Lokman Ayva'ya Kusursuz Kafe için yürütülen çalışmaların yanı sıra geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri ile düzenlenen istişare toplantısının detaylarını anlattı. Düzce'nin bir engelli yaşam alanlarını daha da büyütmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Keleş "şu bir gerçek ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu ihtimali asla aklımızdan çıkarmadan projelerimizi yatırımlarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onları sosyal yaşama en iyi şekilde entegre etmek için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Sayın Lokman Ayva ile de bugün güzel bir toplantı gerçekleştirdik, projelerimizi ve yapmak istediklerimizi konuştuk. Kendisine ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(AY)



03.05.2017 15:28:45 TSI

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