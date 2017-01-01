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Vali Tapsız, Karaman Kalesinde incelemelerde bulundu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:20
Vali Tapsız, Karaman Kalesinde incelemelerde bulundu
Vali Tapsız, Karaman Kalesinde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Karaman Kalesinde incelemelerde bulundu.
İç kaledeki incelemeleri sırasında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç ve Müze Müdürü Abdülbari Yıldız'dan bilgiler alan Vali Tapsız, eşsiz ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan ilimizin inanç ve kültür turizminde beklenen ve hedeflenen noktaya gelebilmesi için gereken çalışmaların ivedilikle yürütülmesi gerektiğini söyledi. Yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış, geçmişimize ışık tutan, canlı tarihimizin en önemli eserlerinden birisi olma özelliği taşıyan Karaman Kalesinin kültür turizmine kazandırılmasının tarihimizi yaşatmak ve korumak adına önemli olduğunu söyleyen Tapsız, her yönüyle ilimizin en eski eseri olan kaleye yeni bir kimlik kazandırılması için öncelikle kalenin iç ve dış çevre düzenlemesinin yapılması gerektiğini ifade ederek bu konuda ilgili kurumlara talimat verdi.
Vali Tapsız, iç kaledeki incelemelerinin ardından yine aynı bölgede bulunan ve onarımı yapılarak yeniden hizmet vermeyi bekleyen Pir Ahmet Kale Cami ve hamamı gezerek incelemelerde bulundu. Hamam, Kavas Evi ve caminin bulunduğu alanda bir süre incelemelerde bulunan Vali Tapsız, görünümüyle tarihi bir eser olma özelliği taşıyan Kale Camisi ve hamamın bir an önce onarımının yapılıp, Karaman turizmine kazandırılması gerektiğini ifade etti. Tarihimize ve kültürel değerlerimize hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Tapsız, "Bizi biz yapan değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatmalı ve gelecek nesillere miras bırakmalıyız. Karaman adına böylesine önemli bir konuda yerel medyasından özel sektörüne kadar her kurum ve kuruluşun kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım" dedi.
(MD-FM-Y)

03.05.2017 15:28:48 TSI
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