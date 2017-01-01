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Milletvekili Külünk'ten örnek davranış

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:21
Milletvekili Külünk'ten örnek davranış
Milletvekili Külünk'ten örnek davranış

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (ÖNDER) girişimleri sonucu AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübüne spor malzemesi desteğinde bulundu.
Hakkari'de faaliyet yürüten Sümbül Engelliler Spor Kulübüne, ÖNDER'in girişimleri ile İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından spor malzemesi desteği verildi. Kulüpteki sporcuların tamamına eşofman ve spor ayakkabı yardımı yapıldığı belirtildi.
Malzemeleri ÖNDER Hakkari Şube Başkanı Aydın Çallı ve Başkan Yardımcısı Adil Demir'den teslim alan Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Metin Keskin, bu anlamlı jestten dolayı Milletvekili Külünk ve aracı olan ÖNDER yetkililerine teşekkür etti.
(FT-MSA-Y)

03.05.2017 15:30:30 TSI
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