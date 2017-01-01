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Sağlıklı kentler meclis toplantısını Denizli'de gerçekleştirecek



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 26. Olağan Meclis Toplantısını Denizli'de gerçekleştirecek.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 26. Olağan Meclis Toplantısını Denizli'de gerçekleştirecek.

'Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı' konulu konferansın düzenleneceği toplantı Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

64 üye belediyeden yaklaşık 300 davetlinin katılacağı toplantı Pamukkale İlçesinin Karahayıt Mahallesi'nde gerçekleşecek.

Sağlıklı kentlerde jeotermal kaynakların kullanımı konusunu ele almak amacıyla düzenlenecek organizasyonda "Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Özellikleri ve Potansiyelleri", "Sağlıkta Jeotermal Kullanımı ve Jeotermal Turizm" ve "Jeotermal Enerji ve Tarımsal Kullanımı" konuları olmak üzere 3 farklı oturumda yapılan araştırmalar ve öneriler, konunun uzmanları tarafından detayları ile anlatılacak.

Organizasyonda örnek çalışmaların sergilenmesi Denizli'nin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'deki bu imkanın turizm, sağlık, enerji, ısınma ve tarımsal üretim amaçlı kullanıldığını kaydetti.

Denizli'nin çok zengin jeotermal kaynaklara sahip olduğunu, termal suyun 30 dereceden 250 dereceye varan değişik sıcaklıklarda olduğunu ifade eden Başkan Zolan, 8 yıldır yapılan toplantının verimli ve başarılı geçmesini diledi.

(İHA-Y)



03.05.2017 15:30:43 TSI

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