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Hastane caminin inşaatı yardım bekliyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:25
Hastane caminin inşaatı yardım bekliyor
Hastane caminin inşaatı yardım bekliyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 10 yılı aşkın süredir inşaatına başlanılan Hastane Camiinde çalışmalar maddi imkansızlıklar nedeniyle durma aşamasına geldi.
Yıllar önce temeli atılan Adıyaman Hastane Camii'nin inşaatı ruhsat sorunu nedeniyle durmuştu. Adıyaman'ın en büyük camileri arasında yer alan Hastane Cami'inin proje ve ruhsatındaki sorunlar inşaat süresini uzattı. Adıyaman Hastane Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yürütülen çalışmalar, caminin temeli atıldığında projesinin tasdik edilmemesi ve ruhsat alınmaması nedeniyle inşaat çalışması durdu. Projenin yeniden hazırlanması ve yeni projeye göre ruhsat alınmasının ardından inşaat çalışmalarına başlandı. Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olan caminin altına yapılan dükkanlar ile camiye ekonomik katkı sağlayacak. Cami inşaatında yapılan çalışmalar yaşanan maddi imkansızlıklar nedeniyle yeniden durma aşamasına geldi. Cami inşaatının tamamlanması için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Turgut Reis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, "Hastane Camimizin inşaatına başlamış bulunmaktayız. Hayırsever vatandaşlarımızın yardımıyla cami inşaatımız son aşamalara gelmiş bulunmakta. İnce işçiliklerle birlikte şuan yaklaşık 500 bin TL'ye ihtiyacımız var. Şuan maddi imkansızlıklardan dolayı inşaat çalışmaları durma aşamasına geldi. Allah rızası için bu camimizin tamamlanması için hayırseverlerimiz yardımda bulunsun" dedi.
Adıyaman Hastane Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Selçuk, "Biliyorsunuz camilerimiz hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla yapılıyor. Şuan camimizin izolasyonu, çatısı, iç kısımlarda zemin döşemeleri gibi ince işler duruyor. Bununda yapıla bilmesi camimizin ibadete açıla bilmesi için 400-500 bine ihtiyaç var. Sağ olsun vatandaşlarımız 50 TL, 100 TL gibi para yardımında bulunuyorlar ama bu yardımlarla camimizi kısa sürede bitirmemiz mümkün değil. Onun için değerli iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden yardım bekliyoruz. İnşallah yapılacak olan bu yardımlarla camimiz tamamlanacak ve hizmete açılacaktır" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

03.05.2017 15:34:57 TSI
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