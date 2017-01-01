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Milas OSB müteşebbis heyeti çalışmalar hakkında bilgi aktardı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:27
Milas OSB müteşebbis heyeti çalışmalar hakkında bilgi aktardı
Milas OSB müteşebbis heyeti çalışmalar hakkında bilgi aktardı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Milas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti, OSB alanı ziyaret ederek yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) önünden kaldırılan otobüsle OSB alanında yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve basını bilgilendirmek üzere yapılan ziyarete Müteşebbis Heyeti Başkanı Kaymakam Eren Arslan, Müteşebbis Heyeti üyeleri Belediye Başkanı Muhammet Tokat, MİTSO Başkanı Reşit Özer, MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, OSB Müdürü Haluk Onaran, CHP ve AKP Milas ilçe başkanları, MİTSO ve Milas Belediye Meclis üyelerinden bazıları da katıldı.
İlk olarak OSB alanı içerisinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Müteşebbis Heyeti, basın mensupları ve diğer katılımcılar arazi içerisinde yapılan bilgilendirmenin ardından şantiye sahasında Müteşebbis Heyet Başkanı Kaymakam Eren Arslan başkanlığında OSB'nin son yıllarda yaşadığı süreç hakkında bilgilendirme toplantısına geçildi.
Toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 2015'in 11. ayında yapılan Milas OSB Altyapı İkmal Yapım İşi İhalesi'nin, 14.121.892 TL bedelli işinin % 47,01 indirimle KLV İnşaat A.Ş.'de kaldığını belirten Kaymakam Arslan, firmanın 1.11.2016 tarihine kadar 4 hak ediş yaparak KDV dahil 1.073.070 TL'lik iş yaptığı ve parasının ödendiğini, kış aylarında firmaya bir süre izin verildiğini, bu süre içinde de toplam 300.000 m3'lük bir parsel hafriyatı işinin, bu ihaleden ayrı olarak OSB bütçesinden bir başka firmaya ihale edilerek yaptırıldığını ve bu işin 10-15 gün içinde biteceğini belirtti.
Daha sonra KLV inşaatın kalan işleri yapmaya devam edeceği belirtildi.
Bu firmanın 8073 metrelik yol yapım işinin 4063 metrelik kısmını yapığı, önümüzdeki dönemde de geri kalan yolu tamamlayacağı belirtildi. KLV inşaatın Alt Yapı İkmal Yapım İşi'ni 28.02.2018 tarihinde bitireceği de belirtildi.
110 dönüm daha eklendi
Milas OSB'nin 1062 dönüm arazide 414 dönümlük sanayi parseli bulunurken, müteşebbis heyetçe son bir imar planı değişikliği gerçekleştirilerek, sanayi parsellerine 110 dönüm daha eklendiğini, böylece sanayi parsellerinin 524 dönüme çıktığını belirten OSB Müdürü Haluk Onaran ise, şu ana kadar 81 kişi ve kuruluşun 933 dönüm sanayi parseli talep ettiğini bildirdi.
Yatırımcı bir an önce teslim etmemizi bekliyor
Müteşebbis Heyet Başkanı Kaymakam Eren Arslan, Muğla'nın tek Organize Sanayi Bölgesi olan Milas OSB'nin elindeki sanayi parselinden fazla talep geldiğini belirterek, "Yatırımcı bir an önce bizden kendi parsellerini belirleyip teslim etmemizi bekliyor. Bu talep durumuna bakınca, önümüzdeki dönemde Milas OSB'nin genişletilmesi için çalışma yapılması gerekecek. Bu açıdan da bir sıkıntımız yok" dedi.
Müteşebbis Heyet üyesi Belediye Başkanı Muhammet Tokat da, "Biz zaten bu işe başlarken, o zaman da gelen taleplerin fazlalığını görerek, yapmaya başladığımız işi Milas OSB'nin birinci etabı olarak belirlemiştik. Çevremizde genişleyeceğimiz yer var. Altyapı çalışmasını bitirip hak sahiplerine parsellerini teslim etmeye başladıktan sonra, genişleme çalışmalarına da başlayabiliriz" dedi.
Toplantı Müteşebbis Heyeti, basın mensupları ve diğer katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişi ile son buldu.
(ÇP-MB-Y)

03.05.2017 15:35:28 TSI
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