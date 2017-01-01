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Fatsa'da "8 Renk" resim ve ahşap boyama sergisi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:27
Fatsa'da "8 Renk" resim ve ahşap boyama sergisi
Fatsa'da "8 Renk" resim ve ahşap boyama sergisi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Konservatuvarının hazırladığı "8 Renk" karma resim ve ahşap sergisinin açılışı Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan tarafından gerçekleşti.
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan serginin açılış kurdelesini kesmeden önce yaptığı konuşmada tüm kursiyerleri tebrik ederek, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Emekleriniz zayi olmasın. Kursiyerlerimiz bu sergiyi her sene düzenliyorlar, güzel olduğunu biliyoruz. Bir defa daha tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Karma resim sergisinin kurs öğretmeni Üzeyir Koyun yaptığı açıklamada karma resim ve ahşap sergisinin 8 ay sürdüğünü ifade ederek, "Kurslarımız hafta içi 2 gün yağlı boya ve hafta sonu 1 gün ahşap boyama olarak devam etti. Yılsonu için belirlediğimiz hedefimize ulaştık. Yağlı boya kursumuzda 8 kursiyerimiz vardı 42 eser çıkardık ahşap boyamada çok fazla eserimiz var hepsi de birbirinden güzel. Sergimiz Cuma gününe kadar açık kalacak tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.
Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mesut Ergün ise karma resim sergisi kursuna ziyaretçi olarak katıldığını söyleyerek, "Ben sergide emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle kursiyerlerin belediye personelimiz olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu kursta Başkan Yardımcımız Reyhan Mollaoğlu hanımefendinin, İnsan Kaynakları Müdürümüz Selva Sarıhan hanımefendinin, Mali Hizmetler Müdürümüz Birsel Calp hanımın ve Konservatuvar şefimiz Kaniye Vayni hanımefendinin birbirinden güzel eserleri var. Gerçekten çok güzel bir sergi olmuş, ellerine sağlık, emeklerine sağlık. İnşallah önümüzdeki yıl da daha fazla resimlerle bu sergide buluşmak üzere. Bu vesile ile tüm Fatsalı hemşehrilerimizi karma resim sergimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında düzenlenen sergide yer alan resimler ve ahşap boyamalar görenler tarafından tam not aldı. Serginin gezilmesi ve ikramın ardından açılış sona erdi. Serginin 1 hafta boyunca açık olacağını bildirildi.
(AA-SLH-Y)

03.05.2017 15:36:02 TSI
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