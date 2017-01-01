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Sivas'ta öğrenciler resim sergisi açtı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:27
Sivas'ta öğrenciler resim sergisi açtı
Sivas'ta öğrenciler resim sergisi açtı

(Fotoğraflı)

SİVAS (İHA) - Sivas'ta lise öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.
Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü , Yedi Güzel Adam'dan birisi olan Rasim Özden Ören öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Rasim Özden Ören ise öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirdi. Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.
(UY-Y-)

03.05.2017 15:36:25 TSI
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