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İngilizce çalıştayı düzenlendi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:28
İngilizce çalıştayı düzenlendi
İngilizce çalıştayı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi ve Malatya TED Koleji Tarafından İngilizce öğretmenlerine yönelik İngilizce Çalıştayı düzenlendi.
TED Koleji Konferans Salonunda düzenlenen Çalıştaya Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muharrem Yıldız, Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevime Atalay,İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve çok sayıda İngilizce öğretmeni ve öğrenci katıldı. Açılış konuşmasını yapan TED Malatya Koleji ilköğretim müdürü Celal Türker, "Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Malatya'da görev yapan Türkçe zümre başkanlarına yönelik çalıştay düzenledi ve bu çalıştay çok verimli bir şekilde sonuçlandı. Bu çalıştayın diğer branşlarda da yapılması konusunda Sayın Milli Eğitim Müdürümüz talimat verdi. Biz de Malatya TED Koleji olarak bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında kapımızın bu tür projelere her zaman açık olduğunu ve her tür desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik ve İngilizce Çalıştayı programını hazırlama görevini bize verdiler, biz de severek bu görevi İnönü Üniversitesi'ndeki saygıdeğer hocalarımızla birlikte hazırlardık" şeklinde konuştu
Türk Eğitim Derneği Sevim Atalay ise dernek hakkında bilgiler vererek "Cumhuriyetle yaşıt bir dernek, Bakanlar kuruluyla kurulmuş bir dernek, dört tane bakanlar kurulu kararıyla kurulan sivil toplum kuruluşu var hemen size bir bilgi olsun diye söyleyeyim birincisi Türk Eğitim Derneği, diğeri Kızılay, bir diğeri Türk Hava Kurumu ve Türk Dil Kurumu. yani Türk Eğitim Derneğine bir özel kurum gibi bakmak, bir özel okul gibi bakmak doğru değil onun için bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bize Milli Eğitim Bakanlığımız Tarafından verilen eğitim öğretmene yapılacak yatırımın en basamağıdır diyen Milli Eğitim Bakanlığımızın verdiği bir görevle burada sizlerle birlikteyiz. Çok uzun zamandır Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaptığımız bir protokol çerçevesinde Mili Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Elbette ki Türk Eğitim Derneğinin kuruluşu itibariyle gördüğünüz üzere Türk gençlerini yabancı okullara mahrum etmemek üzere ilk özel Türk okulunu kurma onurunu da taşımaktayız" diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da yaptığı konuşmasında öğretmenlere tavsiyelerde bulunarak, "Öğretmenlerimizin her gün yeniden inşa faaliyetini sürdürürken kendilerini de her gün yeniden inşa etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Geleceğimizin dönüşüm mimarı olan değerli öğretmenlerimiz bu dönüşümü sağlarken her gün yeniden inşa faaliyetini sürdürürken kendilerinin de yeni ve çağdaş bilgilerle donatılması en büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.
Çalıştayda son olarak konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muharrem Yıldız ise eğitimin önemine dikkat çekerek, "Eğitim biliyorsunuz aslında insanın ayağına gelen bir futbolcunun penaltı gibi bütün fırsatları değerlendirmesidir. Fırsat eğitimi dediğimiz şey temelde de budur. Dolayısıyla bu sabah bu program bizim için gerçekten bir mükafat oldu" şeklinde konuştu.
(EA-SD-Y)

03.05.2017 15:36:50 TSI
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