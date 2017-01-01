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Van'da 'Geleceğimiz İçin Temiz Eller' projesi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:29
Van'da 'Geleceğimiz İçin Temiz Eller' projesi
Van'da 'Geleceğimiz İçin Temiz Eller' projesi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın merkez ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenlerine yönelik "Geleceğimiz İçin Temiz Eller" projesi kapsamında hijyen eğitimi verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Türk Henkel Firması katkılarıyla düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Aladağ, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Şahin, Uzm. Dr. Hilal Adıgüzel, Diş Hekimi İkbal Esra Çakıroğlu, Proje Koordinatörü Hakan Durğun, İSG Uzmanı Nurcan Alpaslan ve öğretmenler katıldı. Program öncesi kısa bilgilendirme yapan Nurcan Alpaslan, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde hijyen eğitiminin çocuklara öğretilmesi, bilinçlendirilmesi yönünde bunun iyi bir uygulama olduğunu söyledi.
Yaklaşık 100 sınıf öğretmenin katıldığı: Uzm. Dr. Hilal Adıgüzel, Diş Hekimi İkbal Esra Çakıroğlu ve Edremit Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Birimi tarafından verilen hijyen eğitici eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.
(MSA-Y)

03.05.2017 15:38:24 TSI
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