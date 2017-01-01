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Kahramanmaraş'ın kalbi yayalaşıyor

- Başkan Erkoç, Trabzon Bulvarı'nı yayalaştırılarak esnaf ve vatandaş açısından cazibesini arttıracaklarını söyledi



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kent merkezi içinde bulunan Trabzon Bulvarını yayalaştırma çalışmalarına başladı.

Yayalaştırma çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bunun dünyanın belli başlı kentlerinde sakin şehir uygulamasının getirdiği bir akım olduğuna dikkat çekti. Bu çalışma ile, kent merkezlerinin yayalaştırılmasını ve araç trafiğinin azaltılmasını öngördüklerini belirten Erkoç,"Kahramanmaraş'ta ulaşımın ve sosyal hayatın ana arterlerinden biri olan ve bizim için oldukça önem arz eden Trabzon Bulvarı için bir yayalaştırma projesi hazırladık ve tüm hazırlıklarını tamamlayarak çalışmalara başladık. Projemiz hayata geçtiğinde ışıklandırmalardan, yer döşemelerine, oturma alanlarından yaşam alanlarına kadar oldukça modern bir yapıya kavuşacak olan Trabzon Bulvarı artık hem vatandaşlarımız hem de esnaflarımız için bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu süreçte vatandaşlarımızı ve esnafımızı elimizden geldiğince mağdur etmeden bu işi en kısa sürede tamamlayacağız. Şimdiden tüm vatandaşlarımızdan vereceğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz. Ama biliyorsunuz ki güzel şeylerin ortaya çıkması için bazı fedakârlıklar gerekiyor'' açıklamasında bulundu.

Çalışmalar kapsamında önceliğin yayalara verileceğini belirten Başkan Erkoç, "Kahramanmaraş'ın ticari ve sosyal yaşamının büyük bir bölümünün Trabzon Caddesi ve çevresinde geçtiği ve her gün yüzlerce Kahramanmaraşlının iş, eğlence, alışveriş ve kültürel-toplumsal etkinlikler için buraya geldiği göz önüne alındığında, burayı bu denli farklı yapan değerlerin başında insan varlığının geldiği açıktır. Dolayısıyla yayaların tüm etkinliklere ve olanaklara rahat ve engellenmeden ulaşımı temel bir insan hakkı olmasının yanı sıra, kent merkezinin canlılığını sürdürmesi ve yaşaması için de bir zorunluluktur" dedi.

Başkan Erkoç proje de araç öncelikli değil, yaya öncelikli bir tasarımın esas alındığının altını çizerek; "Valilik önünde başlayan bisiklet yolu Kıbrıs Meydanına kadar devam edecek, araç ve yaya sirkülasyonu arasında sınır oluşturacak. Bisiklet yolu ile aynı doğrultuda ilerleyen Yeşil Şerit belli bir düzen doğrultusunda tasarlanmış ve yayalara hitap edecek. Döşeme üzerinde insanları meydana ve sonrasında ulu Camiye yönlendiren izler bulunacak" dedi.

(CGR-Y)



03.05.2017 15:39:23 TSI

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