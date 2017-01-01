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İç sularda amatör olta balıkçıları mesai yapmaya başladı



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Türkiye genelinde sudak balığının av yasağının 1 Mayıs'ta sona ermesiyle birlikte amatör olta balıkçıları da iç sularda mesai yapmaya başladı.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğe göre, aralarında Beyşehir Gölü'nün de yer aldığı Türkiye'deki iç sularda 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında üreme dönemi olması dolayısıyla uygulanan sudak balığı av yasağının 1 Mayıs itibariyle ülke genelinde son bulduğu belirtildi. Avlanma yasağının sadece amatör olta balıkçıları için sona ermiş olduğunu belirtilirken, ticari balıkçılar için sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemde de sudak avının yasak olduğu hatırlatılırken, "Dolayısıyla 1 Mayıs'tan itibaren göl, gölet ve baraj gibi iç sularımızda olta balıkçılarımız da mesai yapmaya başlamıştır" denildi.

Açıklamada, olta balıkçılarının tebliğe göre en az boy limiti 26 santim olan sudak balığını avlaması gerektiği, avcılık boyunca alıkonulabilir miktarın ise 10 adet olduğu vurgulanarak, şu uyarılarda bulunuldu:

"Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilmektedir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10'u geçemez. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ gereğince, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından belirlenen amatör ve sportif amaçlı amatör balıkçılık için avlanma sahası olarak tespit edilen Beyşehir Köprüsü-Dilayla (Aktapark) arası, Yeşildağ Sapçaburun (iskele) mesire alanı, Yörükoğlu harımı-Ergenli (Dirgenin yeri) arası, Gölkonak iskele mevkisi, Yenişarbademli-Şarkikaraağaç yolu üzeri Kızılkise piknik alanı, Pereme mevkisi-Sulak (cennet) arası, Budak Mahallesi Alıçarası mevkiinden, Köyaltı-Karaçalı-Soğla mevkisine kadar, Akburun mahallesinde Çetinin burnu mevkisi, Sarıöz deresinin göle döküldüğü alanların dışında amatör avcılarımızın avlanma yapmaması gerekmektedir. Beyşehir gölünde avcılığın serbest olduğu dönemlerde de, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takılı ile amatör avcılık yapmak serbesttir."

(ARÖ-AH-Y)



03.05.2017 15:39:45 TSI

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