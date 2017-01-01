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Bahar konseri izleyenleri mest etti



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlediği bahar konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği severleri bahar konserinde bir araya getirdi. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Konseri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Eşi Melek Çerçi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin, Yunusemre Belediye Başkan Danışmanı Kefayettin Öz, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel de dinleyenler arasındaydı. Ünlü bestekar Selim Öztaş'ın koro şefliğini, eşi Ses Sanatçısı Neşe Öztaş'ın sunuculuğunu yaptığı gecede koro seslendirdiği parçalarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



"Bu kültürü yaşatmalıyız"

Geceye katılan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Çerçi, yaptığı konuşmada değerlerimize sahip çıkmanın önemine değindi. Başkan Çerçi konuşmasında, "Belediye olarak temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da büyük değer veriyor; kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ben özellikle Selim Öztaş hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizler bu etkinlikler ile kültürümüzün mihenk taşlarından olan Türk Sanat Müziği eserlerimizin genç nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz. Siz değerli izleyicilerimize de kültürümüze sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından eşi Melek Çerçi ve koro ile birlikte 'İçin için yanıyor' isimli eseri seslendiren Başkan Çerçi izleyenlerden büyük alkış aldı.

(SC-Y)



03.05.2017 15:39:58 TSI

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