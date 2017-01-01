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Fatsa OSB'nin kamulaştırma çalışmaları için protokol imzalandı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:31
Fatsa OSB'nin kamulaştırma çalışmaları için protokol imzalandı
Fatsa OSB'nin kamulaştırma çalışmaları için protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılması planlanan yeni Organize Sanayi Bölgesi(OSB)'nin kamulaştırma çalışmalarının hızlandırılması için bir protokol imzalandı.
Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa Organize Sanayi Bölge Müdürü Olgun Topkaya katıldı.
İmza töreninde bir konuşma yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Ordu, teşvik kapsamında yer alan bir il. Teşvik derecesinde ise 5. bölge konumunda. Ordu'daki Organize Sanayi Bölgelerine yatırım yapılması halinde, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illerle aynı teşvik kapsamında 6. bölge addediliyoruz. Ordu'ya birçok sanayici, iş adamı geliyor, yatırım yapmak istiyor ve bu teşviklerden de istifade etmeyi amaçlıyor. Bundan dolayı gelen müteşebbislere yatırım yapabilecekleri bir yer gösteremiyoruz. Burada birçok istihdam bekleyen, işsiz insanlarımız var. Altınordu ilçemize ikinci bir OSB, Fatsa'ya da mevcut OSB'nin neredeyse iki katı büyüklüğünde ilave bir OSB ile Ünye İlçemize de bir Organize Sanayi Bölgesi gündemde. Burada kamulaştırılacak alanlar var. Mevcut Organize Sanayi Bölgesi'nin neredeyse iki katı alanında bir yer ek OSB olarak ilave edilecek. Buranın tamamı hazineye ait değil ve bir takım kamulaştırılacak araziler var. Organize Sanayi Bölgesi adına Fatsa Belediye Başkanımız elini taşın altına koydu. OSB'nin müteşebbis üyeleriyiz ve yapılan protokol neticesinde Fatsa Belediyesi kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirecek. Hayırlı olsun" dedi.
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise yaptığı açıklamada, "Yeni Fatsa Organize Sanayi Bölgesi alanımızın istimlak çalışması artık fiilen başlıyor. Bugün son imzaları attık, Fatsa Belediyesi olarak istimlak sürecini biz takip edeceğiz. Mevcut Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nin 500 dönüm üzerine kuruluydu 1000 dönüm daha büyümesi için yatırım programına alınmıştı. Bununla beraber de Organize Sanayi Bölgesi yönetimimizden almış olduğumuz yetki ve Fatsa Belediye Meclisimizden almış olduğumuz yetki ile de Organize Sanayi Yönetimi ile istimlak protokol için yetki almıştık. Bugün de Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetimi adına, Sayın Valimizden Organize Sanayi Bölgemizin Başkanı olarak Fatsa Belediyesi adına protokol imzaladık. Artık bütün bu çalışmalar nihayet bulmuş oldu. Artık araziye iniyoruz, bu yetki ve protokol çerçevesinde bütün istimlak sürecini Fatsa Belediyesi olarak biz takip edeceğiz" diye konuştu.
Bu konuda öncelikle Fatsa Belediyesinin bir takdir komisyonu oluşturacağını sözlerine ekleyen Başkan Anlayan, "Bu takdir komisyonu o bölgenin mülkiyetlerinin piyasa değerini araştıracak sonra da işlemler piyasa değeri üzerinden yapılacak ama bunun ne olduğuna dair çalışmayı Fatsa Belediyemiz Belediye Meclisimizde alacağı yetki ile takdir komisyonu ve protokol ile beraber çalışmaya başlayacak. Bölgenin değer tespiti gerek emlakçılardan gerekse ilgili sivil toplum kuruluşlarından fiyatlar alınarak o piyasa değeri üzerinden mülkiyet sahipleri ile birebir görüşülerek pazarlık yapılacak. Kimlerle anlaşılırsa anlaşmaya varılanların paraları ödenmek üzere Sanayi Bakanlığımıza rapor sunacağız. Burada şu yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. İstimlakı Fatsa Belediyesi bütçesinden yapmayacağız, biz sadece işin resmi ve hukuki sürecini takip edeceğiz anlaştığımız yer sahipleri ile de protokol yapılarak protokolü Sanayi Bakanlığı'na göndererek kimlerle anlaşılırsa onların yerleri Sanayi Bakanlığından direkt karşılanacak. Tabii biz herkesle anlaşma yoluna gideceğiz ama anlaşamadıklarımıza mahkeme yoluyla istimlak davaları açılarak inşallah süreç devam edecek ve tamamlanacak. Biz istimlak davalarına kalmadan vatandaşlarımızda piyasa değerinden anlaşmayı öngörüyoruz. Bugün önemli olan bu kararın Fatsa Belediyemize verilmesi ve artık resmen hem fiilen de istimlak aşamasında başlamış olması bizim açımızdan önemlidir. Bir defa daha buranın yatırım programına alınmasında katkı ve emekleri olan Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş Bey'e, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz bey'e ve bu istimlak sürecini takip etmek üzere bize yetkiyi veren Sayın Valimiz ve Fatsa Belediye Meclisimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(AA-SLH-Y)

03.05.2017 15:40:35 TSI
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