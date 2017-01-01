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Poyraz'dan MÜSİAD'a ziyaret



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MALATYA (İHA) - Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, MÜSİAD'ın Türkiye"de çok önemli bir boşluğu doldurduğunu söyleyerek, "Ülkemizin gelişmesinde ve gelişmişliğin özelikle ana doluya yayılmasında bir ekol oldular ve çok düzel işler yapıyorlar. Bu anlamda MÜSİAD önemsediğimiz, takip ettiğimiz ve öncü olarak kabul ettiğimiz bir kuruluş" ifadelerini kullandı. Üretime dayalı bir ekonominin oluşması gerektiğini söyleyen Boyraz, " Bizim birçok sürecin içerisinde ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi üretime dayalı bir ekonominin oluşması. Bu genelde geriye itilen ve belli dönemler dede kriz olarak önümüze çıkan bir süreç. İş dünyasının bunu çok sıkı bir şekilde takip etmesi gerekiyor ve bununla ilgili çözüm üretmesi gerekiyor. Üretime dayalı ekonomi olmazsa yarınlar için bizi daha sıkıntılı günler bekler" diye konuştu.

MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan ziyaret için teşekkür ederek, "Yönetim kurulu olarak kendileri ile dertleşeceğiz, Malaya ile ilgili ne var ise onu bir şekilde masaya yatırıp çözümler noktasında elimizde gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. MÜSİAD hakkında da bilgi veren Kalan," MÜSİAD yerlidir yerli kalacak, üreticidir üretmeye devam edecek ve istihdamla ilgili ne var ise yerine getirmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

(EA-SD-Y)



03.05.2017 15:40:52 TSI

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