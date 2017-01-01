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Şehir Meclisi şehitleri unutmadı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Şehir Meclisi Mayıs Ayı olağan toplantısında Turan Mahallesi Eski Sebze Hali'nde bulunan alana Şehit Tolga Artuğ isminin verilmesini kararlaştırdı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin Başkanlığında toplanan Şehir Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Gündem maddeleri gereğince 2017 nisan ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları ile 2016 yılı kesin hesap cetveli görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olan Turgutlu Çiftçi Malları'na ait olan bir dükkanın satışından elde edilen 45 bin 500 liralanın Çiftçi Malları'na iadesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Turgay Şirin "Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının Altay Mahallesi Dömeke sokak üzerinde bulunan bir dükkanın Belediyeye geçmesinden sonra satışından doğan 45 bin 500 liralık paranın iadesi isteniyor. Bu parayı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına aktarılmasını oyluyorum" dedi. Gündemin bir diğer maddesinde eski sebze halindeki yeşil alana isim verilmesi görüşüldü. Eski sebze halindeki alana ise Turgutlulu şehit Tolga Artuğ isminin verilmesi kararlaştırıldı.

(AY-Y)



03.05.2017 15:40:59 TSI

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