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OKÜ'de atık metal sergisi açıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:33
OKÜ'de atık metal sergisi açıldı
OKÜ'de atık metal sergisi açıldı
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OMYO) Makine ve Metal Teknolojileri Programı öğrencilerinin atık metal malzemeleri kullanarak oluşturdukları 2. Atık Metal Sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OMYO) Makine ve Metal Teknolojileri Programı öğrencilerinin atık metal malzemeleri kullanarak oluşturdukları 2. Atık Metal Sergisi açıldı.
Makine ve Metal Teknolojileri Programı öğrencilerinin atık metalleri kullanarak ürettikleri tasarımların sergilendiği serginin açılışını OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, "Öğrencilerimiz tarafından oluşturulan bu tarz çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlı olsun" dedi.
OKÜ Öğrenci Yaşam Merkezi'nde açılan sergide bilgiler veren Öğretim Görevlisi Bülent Önal, bu yıl ikincisini düzenledikleri bu sergiyi her yıl düzenli olarak yapmayı planladıklarını söyledi.
Bu sergide öğrencilerin boyasız soyut olan tasarımlarının sergilendiğini belirten Önal, "Önümüzdeki günlerde ise Çevre Haftası dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz işbirliği ile Osmaniye'de bazı alanlarda öğrencilerimiz tarafından oluşturulan bu tasarımları sergilemeyi de hedefliyoruz. Sergi için öğrencilerimiz tasarımları danışman hocalarıyla birlikte son şeklini verdi. Sergimizde 70 adet tasarım sergileniyor" diye konuştu.
Daha sonra Rektör Türk ve beraberindekiler, sergide yer alan malzemeleri inceledi.
(KSM-Y)

03.05.2017 15:42:13 TSI
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