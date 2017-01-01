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Arıtılmış sular doğaya sağlıklı bir şekilde karışacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu Atıksu Artıma Tesisi yakınındaki derede temizlik çalışmalarına başladı. Tesiste arıtılıp doğaya salınan temiz su daha sağlıklı bir şekilde deşarj edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmalarının tamamlandığı ve MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca işletme öncesi tetkiklerin yapıldığı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinden arıtılan atıksuların akacağı derede temizlik çalışmalarına başladı. MASKİ ekipleri, derede bin 500 metrelik temizlik çalışması ile önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak olan tesisten doğaya salınacak arıtılmış suların dere yatağından sağlıklı bir şekilde akışı sağlanmış olacak.



Dereler sağlıklı hale getiriliyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, il genelinde bulunan dereleri sağlıklı bir şekilde isleyişlerini sağlamak için temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başaran, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız, Turgutlu ilçemizde bulunan Atıksu Arıtma Tesisi yakınındaki derenin temizliğini gerçekleştirerek tesisten arıtılacak suların doğaya kazandırılmasını sağlayacak derede temizlik çalışmalarına başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımızca yapılan tesisimizi yakın zamanda faaliyete alacağız. Tesisimizin inşaat çalışmaları tamamlandı ve önümüzdeki günlerde su alımı gerçekleştirerek Turgutlu ilçemizin atıksularını arıtacağız ve temiz bir derede deşarjını sağlayacağız" dedi.

(SC-Y)



03.05.2017 15:42:42 TSI

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