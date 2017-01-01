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Şalgam, Humus, Cezerye ve Baklava yarışması sonuçlandı



(Fotoğraflı)



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 23'cüsü gerçekleştirilen 'Eshab-ı Kehf Hıdırellez Etkinlikleri' kapsamında düzenlenen şalgam, humus, cezerye ve baklava yarışması sonuçlandı.

Tarsus Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından Kırkkaşık Bedesteninde düzenlenen yarışmada dereceye girecek ürünlerin seçimi 11 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, humus yarışmasında 963 puanla Fidan Gökayaz birinci, 912 puanla Kervan Humus ikinci, 866 puanla kardeşler Humus üçüncü oldu, Şalgam dalında 977 puanla Pamir Şalgamları birinci, 962 puanla Mısra Şalgamları ikinci, 884 puanla Toros Şalgam üçüncü oldu. Baklava yarışmasında ise 981 puanla Florya birinci, 994 puanla Keleşoğlu ikinci, 896 puanla Ufuk Tatlıları üçüncü olurken, 984 puanla Şekeroğlu birinci, 876 puanla Turanoğlu ikinci ve 813 puanla İbrahim Usta üçüncü oldu.

Ürünlere puanlamalar verildikten sonra Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Serap Kurtçu yarışmadaki jüri üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür sertifikası verdi.

Kente özgü yiyecek ve içecekler tanıtmak amacıyla bu tür etkinlikler yaptıklarını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, yarışmaya katılan tüm firmalara teşekkür etti. Başkan Can, dereceye giren firmalara 7 Mayıs 2017 Pazar günü Eshab-ı Kehf'te düzenlenecek olan törende ödüllerinin verileceğini belirtti.

(ERY-Y)



03.05.2017 15:43:00 TSI

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