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Liv Suit, Basın Özgürlüğü Gününü kutladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:40
Liv Suit, Basın Özgürlüğü Gününü kutladı
Liv Suit, Basın Özgürlüğü Gününü kutladı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Liv Suit Otel İşletmecisi ve Genel Müdürü Ferman Zaman, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutladı.
Zaman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün, ülkelerin demokrasilerinin devamının sağlanmasında ve daha güçlü hale getirilmesinde son derece önemli olduğunu kaydetti. Zaman, "Dünya genelinde kutlanan Dünya Basın Özgürlüğü Gününün ülkemizde de kutlanmasından onur duyuyorum. Günümüzün en zor ve özveri gerektiren mesleklerinden birini yerine getiren Diyarbakır medyası mensuplarının 'Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyorum. Basın özgürlüğü, ülkelerin demokrasilerinin devamının sağlanmasında ve daha güçlü hale getirilmesinde son derece önem arz etmektedir" dedi.
Basının, geçmiş yıllara kıyasla daha özgür ve çok sesli hale geldiğine işaret eden Zaman, "Basının gerçekleri gözler önüne serme, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama görevini yerine getirirken düşüncelerin serbest ve tarafsız şekilde ifade etmesi, olaylara taraf bütün birey ve kesimlere eşit mesafede olması, aynı fırsatı vermesi gerekmektedir. Basın etiği ve tarafsızlığı da bunu gerektirmektedir. Basın özgürdür ve her zaman özgür olmalıdır. Çok zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak adına büyük bir özveriyle sorumluluklarını yerine getiren Diyarbakır medyasının ve bütün basın çalışanlarının 'Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutlar, başarılarla dolu bir meslek hayatı dilerim" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

03.05.2017 15:49:50 TSI
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