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Kahramanmaraşlı Off-road tutkunları Sinop'tan ödülle döndü



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak - Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraşlı off-road tutkunlarının bir araya geldiği Kahramanlar Off-Road Kulübü, 2 araçla Sinop'ta katıldığı Türkiye Şampiyonasından ödülle döndü.

Kahramanmaraş'ta Of-Road ile ilgili ilk kez bir başarının elde edildiğini söyleyen Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı konuşmada, "Arkadaşlarımızın özverileri bu branşın şehrimizin yapması ve geliştirebilmesi adına zaten uzun uğraşları vardı. Geçmişten bu güne baktığımızda Kahramanmaraş'ta hemen hemen bir çok branşı gerçekleştirirken, spor adına bu branş çeşitliliği açısından bu gün offraod da otomobil yarışlarında ortaya konulan performans küçümsenecek bir performans değil. Çünkü yıllardır emek veren şehirler ve takımlar var o açıdan ben tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Kahramanmaraş Temsilcisi Yunus Kaya, Off-Road sporunda dikkat edilmesi gerekenin araç bakımı ve sürücünün aracını iyi tanıması uzun süre aracını kullanan olması gerektiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla ben gurur duyuyorum tebrik ediyorum bu başarılarından dolayı, çünkü orada şehrimizin adını en iyi şekilde temsil etti. Türkiye genelinde 7 ayaktan oluşan bir yarış bu bu yarışlarda alınan puanlar yıl sonunda inşallah taçlanacak" dedi.

Yarışta, S1 Klasmanında Ömer Kundakçı ve Servet Gül kullandığı aracın 2. olduğu, S3 Klasmanında Baki Arpasatan ve Metin Okumuş'un kullandığı aracın ise 4. olduğu öğrenildi.

(CGR-Y)



03.05.2017 15:51:38 TSI

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