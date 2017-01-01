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Büyükşehirli tekvandocular Bandırma'dan 16 dereceyle döndü



(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz



KOCAELİ (İHA) - Bandırma'da yapılan iller arası tekvando turnuvasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu tekvandocular birçok kategoride madalya kazanmayı başardı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 29 Nisan tarihinde yapılan Kaymakamlık Tekvando iller arası turnuvasına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcuları 16 dereceyle döndü. 6 ilden 350 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvanın bu yıl ilki yapıldı. Alt yapıdaki sporcuların maç tecrübesinin artması için yapılan turnuvada Kağıtsporlu tekvandocular 7 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere 16 madalya kazandı. Alt yapıda son yıllarda başarılı bir ivme yakalayan mavi beyazlı tekvandocular gelecek için iyi sinyaller veriyor.

(İG-RFK-Y)



03.05.2017 15:53:41 TSI

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