"Töre" Alanya'da
ANTALYA (İHA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, Turgut Özakman'ın eseri "Töre"yi Alanya'da sahneleyecek.
Alanya Belediye Tiyatrosu'nun davetlisi olarak 5 ve 6 Mayıs'ta Alanya'ya gelecek olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, Kültür Merkezi'nde Turgut Özakman'ın eseri "Töre"yi sahneleyecek. Yönetmenliğini Murat Atak'ın yaptığı oyun, töre cinayetlerini ele alırken, bir yandan da kadınların toplumsal barışın sağlanmasındaki etkisinin ve öneminin altını çiziyor.
(SÇ-SÇ-Y)
03.05.2017 15:55:11 TSI
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