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Körfez'e 10 milyon TL'lik dev yatırım



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Taşköprü bölgesinde 10 milyon TL'lik yatırım planlayan Körfez Belediyesi, projeleri tek tek hayata geçiriyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 2017'de birçok projenin startının verileceği Körfez'in köylerinde incelemelerde bulundu. Başkan Baran'ın ilk durağı bu yıl 3.'sü düzenlenecek Taşköprü Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı Sevindikli Er Meydanı oldu. Meydanda yapılan yeni tribün inşaatını inceleyen Başkan Baran, izleyici kapasitesinin 2 bin kişiye yükseleceğini belirtti. Başkan Baran daha sonra Sevindikli Göleti'ne geçti.

Sevindikli Göleti etrafındaki ağaç dikme ve peyzaj çalışmalarını inceleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Bölgedeki en büyük rekreasyon projelerimizden biri olan ve gölet odaklı peyzaj çalışmalarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Yürüyüş yolları, piknik alanları, çocuk oyun alanlarıyla doğayla iç içe vakit geçirmek için birçok aktiviteyi içerisinde barındıran proje, doğayla iç içe olmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olacak" dedi.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Taşköprü'de de incelemelerde bulunan ve yapılacak yatırımlarla ilgili konuşan Başkan Baran, "En güzel yaşam alanı bizim köylerimiz olacak. 10 milyon liralık bir yatırım planladık. Projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Köyleri canlandırırken, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın kendi ürettiği ürünleri pazarlayacağı alanlar da oluşturacağız. Bu sayede onların ekonomik gücünü de yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

(İG-RFK-Y)



03.05.2017 15:55:51 TSI

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