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Niğde'de FETÖ operasyonu: 4 imama gözaltı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:48
Niğde'de FETÖ operasyonu: 4 imama gözaltı

NİĞDE (İHA) - Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 imam gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TEM ekipleri tarafından 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda KHK ile meslekten ihraç edilen 4 imam gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü'ne götürüldü.
(YE-SK)

03.05.2017 15:57:13 TSI
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