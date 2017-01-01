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Nevşehir'de FETÖ'tan 1 kişi tutuklandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tuncay C. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen muhasebeci Tuncay C. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşer E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ayrıca adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakkında da adli kontrol şartı uygulandığı öğrenildi.

(COŞ-SK)



03.05.2017 15:57:29 TSI

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