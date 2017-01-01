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Gübre dağıtım makinasını deneyen polis kolonu makinaya kaptırdı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:49
Gübre dağıtım makinasını deneyen polis kolonu makinaya kaptırdı
Gübre dağıtım makinasını deneyen polis kolonu makinaya kaptırdı

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kılıçözü Sanayi Sitesinde oğluna ait gübre dağıtım makinasını deneyen emekli polis memuru kolunu makinaya kaptırdı.
Alınan bilgiye göre Polis Eğitim Merkezinden emekli polis memuru A.B., oğluna ait gübre dağıtım makinasını üretim dükkanında denerken kolunu dağıtım makinasının Şaft bölümüne kaptırdı.
Çevrede bulunanların 112 ekiplerine haber vermesi sonrası Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan emekli polis memuru A.K., yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaşanan olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.
(EÖ-SK)

03.05.2017 15:57:58 TSI
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