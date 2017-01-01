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Ünlü şef tava ciğeri dünyaya anlatacak



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Özbekistan ve Azerbaycan'ın ardından Türk mutfağını da dünyaya tanıtmak istediğini söyleyen ünlü şef Stalic Khankishiev, Edirne'nin eşsiz tava ciğerini dünyaya anlatacak.

Gourmand Book Awards ödüllü Dünyaca ünlü Şef Stalic Khankishiev, Özbekistan ve Azerbaycan'ın ardından Türk Mutfağını dünyaya anlatmak için İstanbul'dan sonra Edirne'ye geldi. Ciğerci Bahri Bey'de konuyla ilgili basına bilgi veren ünlü şef, İstanbul'un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek Edirne'nin tava ciğerini dünyaya tanıtmak istediğini söyledi.



"Özbekistan ve Azerbaycan mutfağı çok zengin"

Fazla parası olmadığı için evde yemek yapmaya başladığını anlatan Khankishiev, "Özbekistan ve Azerbaycan mutfağı çok zengin o nedenle bu mutfağı yazmaya karar verdim. O zamanlar resimsiz yazdığım yazılar Rusya'da büyük popülariteye kavuştu. Bu yazılar sonucu Moskova'da da bir çevrem oldu" diye konuştu.

Moskova'da bir yayımcının kendisinin anlatımlarını kitap yapma teklifinde bulunduğunu aktaran Khankishiev, "Moskova'da yayımlanan ilk kitabım çok büyük bir satış rakamına ulaştı" dedi.



"Türk mutfağını anlatmaya çalışıyorum"

Azerbaycan Mutfağı üzerine 2 kitap yazdığını hatırlatan ünlü şef Khankishiev, "Ben kitaplarımda Türk dünyasının mutfağını anlatmaya çalışıyorum. Birkaç ay önce Türkiye'ye geldim. Bu ülkeye gelmekle ne kadar doğru bir iş yaptığımı anladım. İstanbul'da yediğim yemekler beni hayal kırıklığına uğrattı. İstanbul'da gördüğüm yemeklerle Türk Mutfağının betimlenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türk mutfağının bir Döner'den bir İskender'den ibaret olmadığını belirtmek isterim. Türk halkına layık muhteşem yemeklerinin olduğunu biliyorum ve bunu keşfetmek istiyorum. Bunların tekrardan meydana çıkması gerek. Sponsorlar bana yardımcı olduğu sürece Türk mutfağını keşfetmek ve Rusya'ya tanıtmak istiyorum. Rus halkının Türk mutfağına yoğun ilgisi var. En iyi dost birlikte yediğin yemektir" ifadelerini kullandı.



"Ciğerin tadı çok güzel"

Edirne'de bir ciğercide çekimlere başlayan Khankishiev, ciğerin tadının çok güzel söyledi. Olaya tanıtım açısından baktığını söyleyen Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise, "Şef Khankishiev. Türk Mutfağını tanımak için Edirne'ye gelmekle doğru bir iş yaptı. Amacımız onu Edirne'de en iyi şekilde ağırlayarak Edirne'nin mutfağını anlatmak ve tanıtmak. Temennimiz Şef Khankishiev'in gittiği yerde Edirne mutfağını milyarlarca insana anlatarak tanıtması bizim için büyük bir fırsat" diye konuştu.

(AC-MEF-Y)



03.05.2017 15:58:02 TSI

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