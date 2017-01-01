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Başkan Köşker: "Girişimci gençlik için çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Girişimcilik Zirvesi'ne konuk olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Mayasında ve ruhunda 'liderlik' özelliği bulunması gereken yeni girişimcilerin Gebzeli genç kardeşlerimiz arasından çıkması için bizler de belediye olarak çaba harcıyor, projeler hazırlıyoruz" dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Girişimcilik Zirvesi'ne katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, hayatın her alanında olduğu gibi girişimcilik alanında da gençlere ihtiyaç olduğunu ve gençlere önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı. Girişimcilik zirvesine Başkan Köşker'in yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gebze Kaymakam Vekili Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Zirvede selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Mayasında ve ruhunda 'liderlik' özelliği bulunması gereken yeni girişimcilerin Gebzeli genç kardeşlerimiz arasından çıkması için bizler de belediye olarak çaba harcıyor, projeler hazırlıyoruz. Her biri ayrı bir cevher olan genç kardeşlerimizin gelecekte birer lider, birer girişimci olabilmesi; ülkesine ve milletine katkı sunabilmesi adına başlattığımız '41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi 3. döneminde emin adımlarla devam ediyor. Daha yolun başında olan lise öğrencisi kardeşlerimizin; kendine, tarihine, hayata, doğaya, doğal çevreye ve toplumuna dost birey birey olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmasına devam eden Başkan Köşker, "Gebze Belediyesi olarak eğitim alanında yapmış olduğumuz çalışmalarımızda çocuklarımızın kendilerini erken yaşlarda eğitimlerine, geliştirmelerine olanak sunuyoruz. Oluşturduğumuz Anaokulu Üniversitemizde 5-6 yaşlarında çocuklarımızı alıyor ve İngilizce öğretiyoruz. Bunun yanında en az bir müzik aleti çalmasını öğretiyoruz. Bilişim alanında gelişmelerini sağlıyor o yaşlardaki çocuklarımıza web sitesi kurduruyoruz. Güçlü bir Türkiye için çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine önem veriyoruz. Biliyoruz ki Türkiye'miz gençler ile daha ileri gidecek daha çok gelişecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından plaket takdim töreni gerçekleştirildi.

(İG-RFK-Y)



03.05.2017 15:59:44 TSI

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